«Наум. Предчувствия»: в Ясной Поляне пройдет спецпоказ фильма

Фото предоставлены пресс-службой музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Режиссер картины Андрей Натоцинский представит свою работу и ответит на вопросы зрителей. Модератором встречи выступит Иван Толстой.

Газета «Ведомости» включила ленту Андрея Натоцинского «Наум. Предчувствия» (18+) в список главных кинопремьер февраля, назвав ее «нежным документальным фильмом о лице и совести отечественного киноведения».

Главный герой фильма — Наум Ихильевич Клейман — советский и российский киновед, основатель и первый директор Музея кино. А также главный специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна, автор книг по теории и истории кино, в том числе «Эйзенштейн на бумаге», «Формула финала», «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине».

В ленте Клейман прогуливается по Москве, Санкт-Петербургу и Вологде, вспоминает истории из детства, встречается с режиссером Александром Сокуровым и, конечно, смотрит кино. Документальные кадры перемешиваются с фрагментами из фильмов Сергея Эйзенштейна, Алена Рене, Жана-Люка Годара и других мастеров, превращая диалог с Наумом Ихильевичем в масштабный разговор об искусстве, культуре и современности.

«Кто-то сказал, что это фильм о большой любви к Науму. Кто-то сказал, что это фильм совсем не о Науме, а о кинематографе и пространстве культуры. Кто-то и вовсе говорит, что этот фильм обо мне. Кажется, можно выйти из этого треугольника и прогуляться дальше», — говорит Андрей Натоцинский.

Адрес кинотеатра «Время Кино»: Щекинский район, д. Ясная Поляна, 142-а.