Города Донской и Узловая могут получить звание «Город трудовой славы»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заседание состоялось 25 февраля в парке «Патриот-Тула». Губернатор является председателем попечительского совета регионального отделения РВИО.

В своем выступлении глава региона подчеркнул значимость патриотического воспитания как одной из ключевых задач государства, отметив весомый вклад Российского военно-исторического общества в сохранение истории и просвещение молодежи. Он также напомнил, что 2026 год ознаменуется для Тульской области двумя значимыми датами: 85-летием обороны Тулы и полувековым юбилеем присвоения областному центру звания «город-герой».

«Эти даты напоминают нам о мужестве и стойкости наших земляков, о героизме советских солдат, самоотверженно защищавших рубежи Отечества и наш родной город во время Великой Отечественной войны. Наш долг – увековечить память об этих событиях, сделать так, чтобы она жила не только на страницах учебников, но и в сердцах людей», – сказал Дмитрий Миляев.

Собравшиеся подвели итоги деятельности отделения за минувший год и наметили план мероприятий, приуроченных к грядущим юбилеям.

Как доложил председатель тульского отделения РВИО Александр Потапенко, в планах на 2026 год — проведение Международного форума, посвященного обороне Тулы и присвоению ей звания города-героя, фестиваль школьных музеев, конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции», Урок мужества «Все для Победы» и межрегиональная акция «Поезда Памяти». Продолжится также выставочная, издательская деятельность и поддержка поискового движения.

Среди участников заседания были и бойцы СВО, пополнившие ряды регионального отделения РВИО. Губернатор выразил им признательность за активность и дал поручение активизировать работу по привлечению в общество как участников спецоперации, так и молодежи. Кроме того, Дмитрий Миляев предложил насытить мероприятия отделения тематикой Года единства народов России.

На сегодняшний день в регионе функционирует 22 местных отделения РВИО, объединяющих около 1600 человек, что делает тульское отделение одним из самых многочисленных в стране.

Дмитрий Миляев акцентировал внимание на том, что в знаковый для области год необходимо особо отметить населенные пункты, чьи жители проявили героизм в период оборонительной операции. Напомнив о присвоении в 2017 году деревне Кострово звания «Населенный пункт воинской доблести», губернатор поручил министерству внутренней политики, министерству культуры и администрации Алексина проработать вопрос о присвоении звания «Рубеж воинской доблести» нескольким населенным пунктам: Клешня, Спас-Конино, Большое Бизюкино, Есипово и Пронино. Также поддержана инициатива жителей об установке памятника «Юным защитникам Отечества».

В ходе обсуждения просветительской работы член Совета Федерации Михаил Борщев сообщил о состоявшейся в 2025 году выставке «Тула – Город-Герой» на Поклонной горе и фестивале школьных музеев ЦФО. Он также отметил подготовку первого фотоальбома о военной повседневности тульского края и развитие шахматного направления: Тула вошла в число городов, где открылась школа РВИО, а в Новомосковске начал работу шахматный клуб. В планах — открытие новых клубов в областном центре и районах, а также реализация проекта «Тула. Шахматная смена РВИО».

Дмитрий Миляев выразил благодарность Михаилу Борщеву за вклад в реализацию социально значимых проектов и выступил с предложением учредить областной турнир по шахматам и шашкам на призы губернатора для развития этих дисциплин.

Отдельно участники заседания остановились на взаимодействии РВИО с молодежными организациями. В текущем году запланирован ряд патриотических мероприятий. Губернатор подчеркнул важность этой работы, отметив активность таких объединений, как Молодежный совет правительства, «Молодежное землячество-71», Движение Первых и Юнармия.

«Молодые люди предлагают много проектов, направленных в том числе на патриотическое воспитание молодежи, проведение различных мероприятий, поддержку участников специальной военной операции. Мы продолжим вовлекать ребят в общественную жизнь региона и готовить с ними полезные и важные проекты. Мы должны говорить не только о воспитании молодежи, а о соратничестве с ними. Тогда у нас будет получаться говорить с ними на одном языке. Помочь в этом нам могут и участники специальной военной операции, которым своим личным примером могут легче объяснить ребятам истинные ценности», – сказал глава региона.

Заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Ольга Гремякова обратила внимание на активность узловского отделения РВИО в деле увековечения памяти. В частности, в 2026 году в Узловском районе появится памятник участникам СВО. Дмитрий Миляев дал поручение оказать содействие в его установке.

В текущем году исполняется 60 лет с момента вручения Туле Ордена Ленина. Губернатор напомнил, что жители региона всегда вносили огромный вклад в экономику страны, и примером тому служит Новомосковск, носящий звания «Город трудовой доблести» и «Город трудовой славы». По убеждению главы региона, и другие муниципалитеты заслуживают подобного признания.

Историческая справка подтверждает: в 1942-1945 годах свыше 90 предприятий Донского и 80 предприятий Узловой были отмечены переходящими Красными Знаменами ГКО, ВЦСПС и отраслевого Наркомата, а более 70 шахтеров из этих городов становились победителями соревнований в Мосбассе. Дмитрий Миляев подчеркнул необходимость увековечить эти трудовые подвиги и поручил профильным ведомствам проработать вопрос о присвоении Донскому и Узловой почетного звания «Город трудовой славы».

Участники заседания также обсудили вопросы системного развития шахмат в регионе, в том числе среди ветеранов боевых действий, а также подготовку к празднованию годовщины Куликовской битвы.