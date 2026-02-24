  1. Моя Слобода
В Туле прошла стратегическая сессия «Навигаторы детства: сила в единстве»

В ней приняли участие педагоги, руководители образовательных учреждений, представители родительского сообщества, школьники и студенты.

Фото: министерство образования Тульской области

Основной задачей стратсессии является совместная разработка плана мероприятий для включения в календарный план воспитательной работы на Год единства народов России. Мероприятие открыла замминистра образования региона Людмила Сорокина.

1.JPG

– Нам предстоит наметить новые форматы работы с детьми и подростками, укрепить профессиональное сообщество «Навигаторов детства», найти способы более тесного взаимодействия с педагогами, родителями и социальными партнёрами. В открытом диалоге, взаимном уважении и совместной работе рождаются самые смелые и нужные идеи. Эта стратегическая сессия станет площадкой для обмена опытом, – отметила Людмила Сорокина.

Работа стратегической сессии прошла по трем дискуссионным площадкам. На проектной площадке «Языковая мозаика: стратегия популяризации русского литературного языка в молодёжной среде» разрабатывали инициативы и проекты по укреплению позиций русского литературного языка и повышению культуры речи среди молодёжи, создание инструментов популяризации русского языка через творчество и цифровой контент.

3.jpg

Вторая площадка была посвящена воспитательной деятельности по предупреждению и противодействию распространения среди детей и молодежи идеологии экстремизма и терроризма. На третьей секции обсуждалась адаптация, межкультурное взаимодействие и социальная интеграция иностранных граждан в России. Были рассмотрены успешные кейсы и лучшие практики из разных регионов страны.

Все разработанные проекты прошли публичную защиту перед экспертным жюри. Каждая идея получила оценку: специалисты дали подробные комментарии по доработке механизмов реализации, оценку ресурсной базы и предложения по внедрению проектов в план воспитательной работы. Такой подход позволит превратить креативные идеи в готовые «дорожные карты», которые усилят воспитательные инициативы в 2026 году.

Проект «Навигаторы детства» реализуется ФГБУ «Росдетцентр» при поддержке Минпросвещения в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

сегодня, в 20:50 −1
