Три проекта против пробок: как чиновники собираются разгрузить тульские дороги

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел совещание по реализации приоритетных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Основное внимание уделено трем ключевым проектам, призванным разгрузить дорожную сеть областного центра и повысить транспортную доступность развивающихся районов.

  • III очередь Восточного обхода. Проект обеспечит транспортную связь от улиц Металлургов и Ложевая до ул. Кутузова. Он рассчитан на реализацию в 2026-2029 годах. Администрация города уже готовит конкурсную документацию для определения подрядчика.
  • Реконструкция дороги «Тула – Новомосковск». Её планируют расширить до четырёх полос. Приступить к реализации проекта планируется в 2027 году.
  • Строительство дороги в районе ЖК «Новая Тула» с реконструкцией части Калужского шоссе. Работы пройдут в три этапа, планируется расширение Калужского шоссе до четырёх полос.

Михаил Пантелеев поручил профильным ведомствам и администрации Тулы обеспечить соблюдение сроков подготовки документов и экспертиз, активизировать работу по взаимодействию с федеральными структурами для своевременного получения финансирования. 

сегодня, в 21:21 −1
