В груди тулячки после пластики нашли забытую салфетку: врач не признает вину

Тулячка Екатерина целый год страдала из-за халатности пластического хирурга. Она перенесла мастэктомию (удаление молочной железы) из-за рака груди. После выздоровления решила восстановить внешний вид груди и поехала на протезирование в петербургскую клинику.

Первые месяцы Екатерина была довольна результатом операции, но спустя полгода возникли проблемы: отек, зуд, болезненность и покраснение. Врач уверял, что это нормальная реакция на имплант, и выписал антибиотики. Однако состояние ухудшалось: появилось гнойное воспаление, кожа потемнела, а грудь сильно увеличилась в размерах.

Врач отказался исправить дефект, и Екатерину направили в другую клинику, где имплант экстренно извлекли. Внутри груди специалисты нашли марлевую салфетку.

«Извлечь ее было не так просто — волокна буквально вросли. Чтобы полностью очистить место, пришлось вырезать ткани, рану даже не смогли зашить. Со слов пострадавшей, ее отправили в очередную клинику с „торчащими из дыры рёбрами“», — пишет Mash.

Пострадавшая обратилась в суд, и хирурга обязали выплатить компенсацию в размере 650 тысяч рублей. Однако доктор не признает вину и оспаривает решение суда.