Иностранцы работали в яблоневых садах Суворовского района без документов: владельцев бизнеса осудили

В Суворове Филипп Ч. и Филипп А. признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранцев на территории РФ.

Судом установлено, что обвиняемые постоянно нуждались в сотрудниках для работ в яблоневых садах. В июле 2025 года они привезли в деревню Алтухово гражданина Молдовы и пять граждан Беларуси. Рабочих заселили в общежитии и платили им зарплату. При этом ни у кого из мужчин не было права находиться и работать на территории РФ.

Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафами в 150 000 рублей каждому.