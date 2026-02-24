  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Иностранцы работали в яблоневых садах Суворовского района без документов: владельцев бизнеса осудили - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Иностранцы работали в яблоневых садах Суворовского района без документов: владельцев бизнеса осудили

Мужчины отделались условными сроками.

Иностранцы работали в яблоневых садах Суворовского района без документов: владельцев бизнеса осудили

В Суворове Филипп Ч. и Филипп А. признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранцев на территории РФ.

Судом установлено, что обвиняемые постоянно нуждались в сотрудниках для работ в яблоневых садах. В июле 2025 года они привезли в деревню Алтухово гражданина Молдовы и пять граждан Беларуси. Рабочих заселили в общежитии и платили им зарплату. При этом ни у кого из мужчин не было права находиться и работать на территории РФ.

Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафами в 150 000 рублей каждому. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:40 0
Другие статьи по темам
Прочее
приговор суда Тульская область
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
Жизнь Тулы и области
Тула встала в «багровых» пробках утром 24 февраля
сегодня, в 08:57, 157 3988 2
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
Жизнь Тулы и области
26 февраля Дмитрий Миляев обратится с ежегодным посланием к жителям Тульской области
сегодня, в 10:42, 63 1465 -22
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 февраля: снежно и до -3 градусов
сегодня, в 07:00, 56 1631 5
Родители стали реже называть детей именем Макс
Жизнь Тулы и области
Родители стали реже называть детей именем Макс
сегодня, в 10:51, 47 1612 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В груди тулячки после пластики нашли забытую салфетку: врач не признает вину
В груди тулячки после пластики нашли забытую салфетку: врач не признает вину
«Полипласт Новомосковск» поздравил жителей города и сотрудников с 23 Февраля
«Полипласт Новомосковск» поздравил жителей города и сотрудников с 23 Февраля

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.