В Тульской области фуру развернуло поперек дороги

На видео канала Тула. Происшествия видно, что полуприцеп перекрыл проезжую часть, а тягач улетел в кювет. Движение на этом участке дороги затруднено из-за аварии.
Информация о пострадавших и детали происшествия уточняются.
ДТП произошло днем 23 февраля в Заокском районе, под Шеверняево.
