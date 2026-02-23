  1. Моя Слобода
В Тульской области фуру развернуло поперек дороги

ДТП произошло днем 23 февраля в Заокском районе, под Шеверняево.

Фото Тула. Происшествия.

На видео канала Тула. Происшествия видно, что полуприцеп перекрыл проезжую часть, а тягач улетел в кювет. Движение на этом участке дороги затруднено из-за аварии.

яя.jpg

Информация о пострадавших и детали происшествия уточняются.

сегодня, в 17:22 0
