В историческом центре Тулы отметили Масленицу

Тематическую программу подготовили министерство развития предпринимательства и торговли региона и Центр «Мой бизнес».
Для жителей и гостей областного центра выступили фольклорные ансамбли «Услада» и «Журавушка», участница фестиваля «Битва хоров» Евгения Петухова. Взрослые и дети приняли участие в народных играх и забавах, а также розыгрыше подарков.
На праздничной ярмарке свою продукцию представили резиденты проекта «Сделано в Тульской области»: чаи, 3D-сувениры и сувениры из дерева, вязаные игрушки.
Гости праздника смогли насладиться вкусными блинами.