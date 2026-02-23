  1. Моя Слобода
В историческом центре Тулы отметили Масленицу

На стенде Национального центра «Россия» в Туле прошли Масленичные гуляния.

В историческом центре Тулы отметили Масленицу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тематическую программу подготовили министерство развития предпринимательства и торговли региона и Центр «Мой бизнес».

Для жителей и гостей областного центра выступили фольклорные ансамбли «Услада» и «Журавушка», участница фестиваля «Битва хоров» Евгения Петухова.  Взрослые и дети приняли участие в народных играх и забавах, а также розыгрыше подарков.

На праздничной ярмарке свою продукцию представили резиденты проекта «Сделано в Тульской области»: чаи, 3D-сувениры и сувениры из дерева, вязаные игрушки. 

Гости праздника смогли насладиться вкусными блинами.

сегодня, в 18:05 −1
РФС: поле стадиона в Туле не допущено до проведения кубкового матча «Арсенал» — «Локомотив»
РФС: поле стадиона в Туле не допущено до проведения кубкового матча «Арсенал» — «Локомотив»
В Тульской области фуру развернуло поперек дороги
В Тульской области фуру развернуло поперек дороги

