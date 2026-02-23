Дмитрий Миляев поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

— От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник — символ мужества, верности долгу и безграничной любви к Родине. В нём сливаются воедино история великих побед, самоотверженность и отвага тех, кто сегодня сражается за будущее России.

Мы преклоняемся перед высокой доблестью ветеранов Великой Отечественной войны, чтим героев специальной военной операции. Их сила духа, стойкость, верность своей стране и воинскому долгу — пример для нынешних и будущих защитников Родины.

Тульская земля испокон веков славится людьми, которые наращивали и укрепляли оборонный потенциал державы. И сегодня патриотизм и мастерство туляков остаются надёжной опорой государства. Они проявляют героизм на поле боя, с честью выполняют задачи в зоне СВО, а в тылу — разрабатывают новейшее оружие, воспитывают будущих командиров, поддерживают наших бойцов.

В этой верности многовековым ратным и трудовым традициям, в преемственности поколений, в единстве всех народов России и заключается ее настоящая сила и могущество.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и добра! С праздником вас! С Днём защитника Отечества!