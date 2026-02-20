Советник губернатора Илья Степанов поздравил туляков с Днем защитника Отечества

— Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот знаменательный день, 23 февраля, стал символом мужества, доблести и беззаветной преданности Родине. Он напоминает нам о тех, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский долг, защищая мирное небо над нашими головами.

Тульская земля всегда славилась своими защитниками. От древних ратников, стоящих на страже рубежей, до героев Великой Отечественной войны и современных воинов — каждый из них внес неоценимый вклад в нашу общую победу и безопасность. История региона тесно связана с обороной Отечества, и мы гордимся героическим прошлым и настоящим наших земляков.

В этот день мы особенно чтим память павших, склоняем головы перед их подвигом и выражаем глубочайшую благодарность всем, кто служил и служит в Вооруженных Силах Российской Федерации. Спасибо вам за стойкость, отвагу и самопожертвование.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и мирного неба! Пусть каждый день будет наполнен гордостью за свою страну и уверенностью в завтрашнем дне.