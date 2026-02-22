Из-за опасности атаки БПЛА в Туле приостановили массовые гуляния

Жители сообщают о громких хлопках в небе.

Как сообщили Myslo читатели, на площади Ленина, а также в Центральном парке в Туле приостановлены масленичные гуляния из-за опасности атаки БПЛА.

Также, по нашей информации, туляков попросили покинуть Губернский каток.