Из-за опасности атаки БПЛА в Туле приостановили массовые гуляния

Как сообщили Myslo читатели, на площади Ленина, а также в Центральном парке в Туле приостановлены масленичные гуляния из-за опасности атаки БПЛА.
Также, по нашей информации, туляков попросили покинуть Губернский каток.
Жители сообщают о громких хлопках в небе.
