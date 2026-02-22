  1. Моя Слобода
Матч «Арсенала» с «Волгой» могут перенести в Подмосковье

Оружейники опасаются, что поле на Центральном стадионе не выдержит двух игр подряд.

Фото Алексея Пирязева.

Матч «Арсенал» — «Волга» может быть сыгран 9 марта не в Туле, а в Подмосковье. Об этом сообщает спортивный журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале

Он рассказал, что в оружейную столицу накануне прибыла комиссия РФС для инспектирования стадиона. 

«Вердикт объявят, видимо, после праздников: на месте это не решается. „Арсенал“ очень хочет принять „Локомотив“ 5 марта в Кубке России дома», — пишет Ильев.

По его информации, в «Арсенале» опасаются, что натуральное поле при нынешней погоде не выдержит двух матчей подряд за 4 дня. Именно поэтому оружейники рассматривают возможность перенести игру с «Волгой» из Тулы.

