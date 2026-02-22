  1. Моя Слобода
В Заречье автомобилист припарковался четко на «зебре»

Фото с нарушителем появились в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимки, сделанные на перекрестке ул. Демидовской и ул. Арсенальной. На фото видно автомобиль, который припаркован с явным нарушением ПДД.

5hWxgWv9ijkU4Z7vRDxaztqr5cTx6jfltImL0sYBiGvLHSzwwFXT5oZcPl5J7T8xZgwLXpZn7jBpFQ39sQsEClMB.jpg

«Парковка на пешеходном около «Стрелы» на ул. Демидовской А как идти?», - прокомментировал автор кадров.

TzllJDXctgyWEesFHkrno94TfCj0G534SVu8mg4M_fmm0WOMsHJJkT_8DuabYFqEiUzphlxv_rfjQ60NXSid0Wdr.jpg

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
сегодня, в 14:20 +2
