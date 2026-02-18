  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Художник Владислав Панов пригласит Миляева на свадьбу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Художник Владислав Панов пригласит Миляева на свадьбу

Об этом он рассказал во время открытого диалога губернатора с участниками 3-го модуля программы «Герой 71», который проходит в Щекинском районе.

Художник Владислав Панов пригласит Миляева на свадьбу

Художник Владислав Панов потерял руки на СВО в 2022 году. А когда вернулся домой, реализовал давнюю мечту — рисовать. Теперь он участник проекта «Герой 71».

Владислав и его девушка Кристина вместе уже два года. Они познакомились в детском саду — Владислава пригласили туда поиграть и пообщаться с детьми, а девушка работает в дошкольном учреждении воспитателем. Владислав и Кристина планируют пожениться ровно через два месяца — 18 апреля.

— Это приглашение — маленькая благодарность Дмитрию Вячеславовичу за моё участие в программе «Герой 71», за ту невероятную поддержку, которую мне оказали организаторы и представители регионального правительства, за то, что я не остался «не у дел», не чувствую себя брошенным и обделённым, — сказал Владислав.

— Если бы не было программы «Герой 71», я не знаю, где бы мы были и как вообще сложилась наша жизнь. Можно сказать, что этот проект стал для нас судьбоносным, — добавила его невеста.

Также на свадьбу они планируют пригласить Валентину Матвиенко.

Открытый диалог губернатора с участниками образовательной программы направления «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» проекта «Герой71» и членами их семей посвящен теме «Тульская область — территория семейного счастья». На встрече присутствуют 53 участника образовательной программы.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 19:17 0
Другие статьи по темам
Событие
программа Герой 71 губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 92 2666 -11
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 69 2265 -6
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 64 1504 -12
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 86 1394 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Более 50 героев СВО с жёнами приехали на открытый диалог с губернатором Миляевым
Более 50 героев СВО с жёнами приехали на открытый диалог с губернатором Миляевым
Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью
Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.