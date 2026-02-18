Художник Владислав Панов пригласит Миляева на свадьбу

Об этом он рассказал во время открытого диалога губернатора с участниками 3-го модуля программы «Герой 71», который проходит в Щекинском районе.

Художник Владислав Панов потерял руки на СВО в 2022 году. А когда вернулся домой, реализовал давнюю мечту — рисовать. Теперь он участник проекта «Герой 71».

Владислав и его девушка Кристина вместе уже два года. Они познакомились в детском саду — Владислава пригласили туда поиграть и пообщаться с детьми, а девушка работает в дошкольном учреждении воспитателем. Владислав и Кристина планируют пожениться ровно через два месяца — 18 апреля.

— Это приглашение — маленькая благодарность Дмитрию Вячеславовичу за моё участие в программе «Герой 71», за ту невероятную поддержку, которую мне оказали организаторы и представители регионального правительства, за то, что я не остался «не у дел», не чувствую себя брошенным и обделённым, — сказал Владислав.

— Если бы не было программы «Герой 71», я не знаю, где бы мы были и как вообще сложилась наша жизнь. Можно сказать, что этот проект стал для нас судьбоносным, — добавила его невеста.

Также на свадьбу они планируют пригласить Валентину Матвиенко.

Открытый диалог губернатора с участниками образовательной программы направления «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона» проекта «Герой71» и членами их семей посвящен теме «Тульская область — территория семейного счастья». На встрече присутствуют 53 участника образовательной программы.