Более 50 героев СВО с жёнами приехали на открытый диалог с губернатором Миляевым

Встреча с участниками образовательного модуля программы «Герой 71» проходит в Щекинском районе.

Более 50 героев СВО с жёнами приехали на открытый диалог с губернатором Миляевым

Обращаясь к собравшимся, глава Тульской области с улыбкой процитировал короткое стихотворение Владимира Вишневского: «Давно я не лежал в колонном зале...»: 

– Хочу всех вас поблагодарить за упорство и терпение – уже полгода вы участвуете в образовательном модуле программы «Герой 71», за это время ваши ряды не поредели. Вы, как никто другой знаете, что побеждает тот, кто не сдаётся. Своим участием в проекте вы подтверждаете это.

2.jpg

Сегодня с вами здесь присутствуют ваши родные и близкие люди – в первую очередь, ваши жёны, которые поддерживают вас во всём. Это ещё раз доказывает, что семья – главное в жизни каждого, это наш надёжный тыл, наша поддержка и опора, наша главная мотивация преодолевать трудности и добиваться успеха.

Образовательный модуль программы «Герой 71» рассчитан почти на год, программа достаточно сложная. От всей души желаю каждому из вас достойно пройти этот путь, и достичь впечатляющих результатов, – сказал Дмитрий Вячеславович.

сегодня, в 19:45
