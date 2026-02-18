  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью

Школьные автобусы, экскурсионные поездки и занятия в автошколах отменят. На трассах будут дежурить буксиры, а перевозчики выведут на линию резервный транспорт.

Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью
Фото Алексея Пирязева.

18 февраля в правительстве провели экстренное заседание оперативного штаба.

Отмена поездок и буксиры на трассах

В ночь на 19 февраля с сохранением и до конца суток в Тульской области ожидается сильный снег, метель, ветер до 18 м/с. Утром и днем снег сильный до 20 мм и более, метель. Циклон идет на Тулу со стороны Орла, будет поэтапно захватывать районы — начнется все с Суворова и Ефремова. К 12.00 вся территория Тульской области будет во власти циклона.

Федеральные трассы плохо себя показали в предыдущий снегопад, на них собирались пробки. По рекомендации МЧС на подъемах установят тягачи, разделить транспортные потоки — грузовые от легковых, обеспечить пункты обогрева и буксиры. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/81/a8/25a3-e417-4dee-9b9e-2d38626e6584/0dec5e58-8601-4e29-a725-254a8f85686c.jpg

С 20.00 сегодня сотрудники ГАИ несут усиленный вариант службы. Вводят дополнительные наряды — сейчас 38 нарядов - это 76 сотрудников, к утру будет уже 54 экипажа.

По словам начальника тульской Госавтоинспекции Игоря Пекулова, ГАИ настояла на отмене и переносе образовательных и туристических поездок, запланированных на эти дни. Все автошколы отменят 19 февраля учебные занятия, экзамены по вождению ГАИ принимать также не будет. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/81/a8/25a3-e417-4dee-9b9e-2d38626e6584/8e29c0f8-c0c0-407d-aee3-a5557ee1c08a.jpg

Школьные автобусы не выйдут в рейс 19 февраля. По словам министра образования Оксаны Осташко, для ребят, которые пользуются подвозом до школы, уроки пройдут дистанционно, для остальных учебный процесс будет организован в штатном режиме. 

Перевозчики распечатают резервы

По словам главы минтранса Светланы Воскресенской, с перевозчиками проведено совещание, будет обеспечен максимальный вывод в рейсы всех единиц транспорта и водителей, влючая резерв в 130 единиц. Обязательно — прогревать автобусы, включать печки в салонах. Об изменениях обстановки перевозчики будут писать в общий чат. 

По словам главы администрации города Ильи Беспалова, общественный транспорт в Туле будет работать в обычном режиме — с 5.30 до 0.00. От перевозчиков также требуют привлекать дополнительные средства. 

4 трамвая-снегоочистителя будут курсировать и ночью, и днём. Мешают машины — уберут с привлечением ГИБДД.

«Прогноз обещает беспрецедентное количество снега — до 23 см, до 5 см в час. У нас максимально высокая степень готовности. По городу будет без остановки курсировать 45 комбинированных дорожных машин». 

Посыпать дороги реагентами начнут в 23.00, чтобы быть готовыми к снегопаду. Особое внимание — опасным участкам, таким как «Долина смерти», Калужское шоссе — там, где есть подъемы. Там будут дежурит тягачи и буксиры, сотрудники ГАИ будут перенаправлять фуры с Калужского шоссе через Мясново. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/81/a8/25a3-e417-4dee-9b9e-2d38626e6584/7214fc81-8391-425c-87e8-dc9774fe61ef.jpg

Про фуры

Въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта на территорию города временно ограничен: водителей большегрузов просят воздержаться от поездок по городу до снятия ограничения. Повышенное внимание – к участку на Калужском шоссе (на отрезке от федеральной трассы М-2 «Крым» до въезда в город).

Однако полностью запрещать въезд фур в город, по мнению ГИБДД, нецелесообразно: большегрузы тогда создадут пробку на федеральной трассе. Поэтому потоки будут оперативно разводить. Также подкорректируют режим работы светофоров для проезда грузовиков.

ГЖИ усилит контроль за очисткой от снега крыш и дворов. По словам зампреда правительства Натальи Аникиной, главное здесь — безопасность жителей и своевременный вывоз мусора. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
штаб снегопад
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 15 дней будут праздновать Китайский Новый год
сегодня, в 09:12, 92 2666 -11
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
Жизнь Тулы и области
В Туле строят «Композитную долину»: как идет строительство на Коминтерна?
сегодня, в 08:46, 69 2265 -6
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
Жизнь Тулы и области
Многодетная мама попросила Миляева помочь ей получить «орден от Путина»
сегодня, в 14:00, 64 1504 -12
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 февраля: до 13 градусов мороза и ветер
сегодня, в 07:00, 86 1394 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Художник Владислав Панов пригласит Миляева на свадьбу
Художник Владислав Панов пригласит Миляева на свадьбу
Туляки предлагают благоустроить территорию вдоль Воронки
Туляки предлагают благоустроить территорию вдоль Воронки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.