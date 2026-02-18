Тула готовится к беспрецедентному снегопаду сегодня ночью

Школьные автобусы, экскурсионные поездки и занятия в автошколах отменят. На трассах будут дежурить буксиры, а перевозчики выведут на линию резервный транспорт.

Фото Алексея Пирязева.

18 февраля в правительстве провели экстренное заседание оперативного штаба.

Отмена поездок и буксиры на трассах

В ночь на 19 февраля с сохранением и до конца суток в Тульской области ожидается сильный снег, метель, ветер до 18 м/с. Утром и днем снег сильный до 20 мм и более, метель. Циклон идет на Тулу со стороны Орла, будет поэтапно захватывать районы — начнется все с Суворова и Ефремова. К 12.00 вся территория Тульской области будет во власти циклона.

Федеральные трассы плохо себя показали в предыдущий снегопад, на них собирались пробки. По рекомендации МЧС на подъемах установят тягачи, разделить транспортные потоки — грузовые от легковых, обеспечить пункты обогрева и буксиры.

С 20.00 сегодня сотрудники ГАИ несут усиленный вариант службы. Вводят дополнительные наряды — сейчас 38 нарядов - это 76 сотрудников, к утру будет уже 54 экипажа.

По словам начальника тульской Госавтоинспекции Игоря Пекулова, ГАИ настояла на отмене и переносе образовательных и туристических поездок, запланированных на эти дни. Все автошколы отменят 19 февраля учебные занятия, экзамены по вождению ГАИ принимать также не будет.

Школьные автобусы не выйдут в рейс 19 февраля. По словам министра образования Оксаны Осташко, для ребят, которые пользуются подвозом до школы, уроки пройдут дистанционно, для остальных учебный процесс будет организован в штатном режиме.

Перевозчики распечатают резервы

По словам главы минтранса Светланы Воскресенской, с перевозчиками проведено совещание, будет обеспечен максимальный вывод в рейсы всех единиц транспорта и водителей, влючая резерв в 130 единиц. Обязательно — прогревать автобусы, включать печки в салонах. Об изменениях обстановки перевозчики будут писать в общий чат.

По словам главы администрации города Ильи Беспалова, общественный транспорт в Туле будет работать в обычном режиме — с 5.30 до 0.00. От перевозчиков также требуют привлекать дополнительные средства.

4 трамвая-снегоочистителя будут курсировать и ночью, и днём. Мешают машины — уберут с привлечением ГИБДД.

«Прогноз обещает беспрецедентное количество снега — до 23 см, до 5 см в час. У нас максимально высокая степень готовности. По городу будет без остановки курсировать 45 комбинированных дорожных машин».

Посыпать дороги реагентами начнут в 23.00, чтобы быть готовыми к снегопаду. Особое внимание — опасным участкам, таким как «Долина смерти», Калужское шоссе — там, где есть подъемы. Там будут дежурит тягачи и буксиры, сотрудники ГАИ будут перенаправлять фуры с Калужского шоссе через Мясново.

Про фуры

Въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта на территорию города временно ограничен: водителей большегрузов просят воздержаться от поездок по городу до снятия ограничения. Повышенное внимание – к участку на Калужском шоссе (на отрезке от федеральной трассы М-2 «Крым» до въезда в город).

Однако полностью запрещать въезд фур в город, по мнению ГИБДД, нецелесообразно: большегрузы тогда создадут пробку на федеральной трассе. Поэтому потоки будут оперативно разводить. Также подкорректируют режим работы светофоров для проезда грузовиков.

ГЖИ усилит контроль за очисткой от снега крыш и дворов. По словам зампреда правительства Натальи Аникиной, главное здесь — безопасность жителей и своевременный вывоз мусора.