Почти 168 тысяч туляков установили самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года жители Тульской области подали 167 900 заявлений о самозапрете на оформление кредитов и займов, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Самозапрет распространяется на все виды потребительских кредитов и займов, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Исключения сделаны для ипотеки, образовательных и автокредитов.
Как работает механизм самозапрета:
- Оформляется через личный кабинет на портале «Госуслуги», требуется подтвержденная учетная запись и ИНН заявителя.
- Вступает в силу на следующий день после включения запрета в кредитную историю заемщика.
- Действует бессрочно, пока владелец счета сам не отменит запрет, подав заявление с электронной подписью.
Пользователи отмечают удобство и простоту инструмента, позволяющего защитить себя от ненужных долгов и финансовых рисков.