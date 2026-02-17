  1. Моя Слобода
Почти 168 тысяч туляков установили самозапрет на кредиты

Пользователи отмечают удобство и простоту инструмента.

Почти 168 тысяч туляков установили самозапрет на кредиты
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 1 марта 2025 года жители Тульской области подали 167 900 заявлений о самозапрете на оформление кредитов и займов, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Самозапрет распространяется на все виды потребительских кредитов и займов, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Исключения сделаны для ипотеки, образовательных и автокредитов.

Как работает механизм самозапрета:

  • Оформляется через личный кабинет на портале «Госуслуги», требуется подтвержденная учетная запись и ИНН заявителя.
  • Вступает в силу на следующий день после включения запрета в кредитную историю заемщика.
  • Действует бессрочно, пока владелец счета сам не отменит запрет, подав заявление с электронной подписью.

Пользователи отмечают удобство и простоту инструмента, позволяющего защитить себя от ненужных долгов и финансовых рисков.

Фотограф:
сегодня, в 10:35 0
