Почти 168 тысяч туляков установили самозапрет на кредиты

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 1 марта 2025 года жители Тульской области подали 167 900 заявлений о самозапрете на оформление кредитов и займов, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Самозапрет распространяется на все виды потребительских кредитов и займов, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Исключения сделаны для ипотеки, образовательных и автокредитов.

Как работает механизм самозапрета:

Оформляется через личный кабинет на портале «Госуслуги», требуется подтвержденная учетная запись и ИНН заявителя.

Вступает в силу на следующий день после включения запрета в кредитную историю заемщика.

Действует бессрочно, пока владелец счета сам не отменит запрет, подав заявление с электронной подписью.

Пользователи отмечают удобство и простоту инструмента, позволяющего защитить себя от ненужных долгов и финансовых рисков.