Туляки жалуются на новый режим светофоров в Заречье

Фото читателей Myslo.

В Туле жители Зареченского района активно жалуются на новые настройки светофоров, вызвавшие огромные пробки на перекрестках улиц Судейского и Октябрьской, а также Карпова и Октябрьской.

«Пробка стала громадной, ожидание проезда перекрестка значительно увеличилось. Район активно заселяется. Верните былые настройки светофора»;

«Перекресток Карпова — Октябрьская, в сторону центра, вместе с основным зеленым горела стрелка налево, когда заканчивался пассажиропоток, которому нужно в п. Октябрьский, то можно было спокойно проехать прямо. Сейчас стрелка налево горит 20 секунд и все. По факту на этом перекрестке движется один ряд, а пассажиропоток там просто огромный, учитывая новые микрорайоны, которые построились», — пишут Myslo читатели.

Еще одна жалоба поступила от водителя, пересекающего перекресток улиц Арсенальной и Октябрьской:

«Раньше зеленый горел 70 сек, красный 30. Сейчас красный горит 90 секунд, а зеленый 25! Раньше на этом участке никогда пробок не было. Теперь стоим от Максима Горького».

Автомобилисты просят вернуть прежние настройки светофора.