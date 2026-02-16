В Тульской области обсудили вопросы демографии

В рамках Большой демографической недели представители правительства и медицинского сообщества поговорили с экспертами АСИ о вопросах поддержки семей с детьми.

Федеральные эксперты оценили комплексный подход

Большая демографическая неделя в Тульской области, прошедшая с 9 по 15 февраля, включила в себя много мероприятий, на которых обсуждались самые разные аспекты рождения детей и помощи семьям.

Эксперты сошлись во мнении: в вопросах улучшения демографической ситуации мелочей нет. Успех возможен, только когда вся система работает как единый организм.

Как это работает в Тульской области, рассказала Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты:

— Нам важно сделать путь от беременности к материнству максимально комфортным и безопасным. Благодаря слаженной работе команды медиков, соцработников, психологов и юристов и поддержке региона мы создаем систему, где женщина чувствует себя защищенной на всех этапах. В регионе создаются условия, чтобы будущие мамы чувствовали уверенность в себе, а также поддержку со стороны власти региона. Здоровье женщин и детей, защита материнства и детства — одна из приоритетных задач нацпроекта «Семья».

В Тульской области действует большой комплекс мер социальной поддержки семей, растет качество медицинской помощи беременным и детям. И мы делаем всё, чтобы тульские мамы и папы знали о доступных им сервисах и услугах.

Федеральные эксперты оценили, насколько быстро и комфортно в Тульской области решают бытовые и правовые вопросы, без которых не обойтись в первые дни после рождения ребенка.

Например, в перинатальном центре работают сотрудники ЗАГС, которые помогают оформить свидетельство о рождении ребенка, тем самым избавляя маму от этих хлопот в дальнейшем.

Также быстро и легко в Тульской области нуждающиеся семьи могут получить бесплатно напрокат вещи первой необходимости для ребенка до 1,5 (полутора) лет. Причем ассортимент предметов очень внушительный — 16 позиций, среди которых коляски, кроватки, стулья для кормления, автолюльки, видеоняни и многое другое. Проект работает для определенных категорий туляков: это многодетные семьи с детьми до 1,5 (полутора) лет, одинокие родители, студенческие семьи, где один или оба родителя обучаются очно, семьи с детьми-инвалидами до 1,5 (полутора) лет, малоимущие и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Заявку на получение одной или нескольких вещей в пункте проката можно оформить по телефону 129.

Григорий Сайфуллин, заместитель директора направления «Социальные проекты», директор Дивизиона семьи и демографии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», пригласил Тульскую область войти в федеральные пилотные проекты, направленные на повышение рождаемости.

Забота о здоровье с малых лет

Один из круглых столов Большой демографической недели прошел в Тульском областном перинатальном центре. Перед его началом экспертам провели экскурсию по медучреждению. Современный медицинский комплекс их впечатлил, и они предложили создать на его основе стандарт для других регионов.

Олег Черепенко, главный врач перинатального центра им. В. С. Гумилевской:

— За последние пять лет ни одну пациентку, которая нуждается в акушерской помощи, не отправили в федеральный центр. У нас созданы критерии оказания высокотехнологичной медицинской помощи не только здоровым женщинам, но и тем, у кого есть серьезные осложнения.

Большое значение для нас имеет тесное взаимодействие с социальной службой. Каждую женщину мы сопровождаем от начала беременности, оказывая ей всестороннюю помощь. Будущая мама может получить весь спектр помощи: женская консультация, стационар, психолог, социальный помощник, юридическая помощь, наблюдение новорожденных. Такое удобство придает спокойствие будущей маме, что минимизирует стресс и способствует благоприятному течению беременности и родов.

Отдельно на встрече отметили послеродовое сопровождение семей с детьми с особенностями здоровья.

Милана Басаргина, доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и общественного здоровья, руководитель отделения патологии новорожденных и детей раннего детского возраста с соматической реабилитацией ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России:

— Важно, чтобы женщина, у которой родился ребенок с отклонениями, не боялась снова родить. Это возможно, если маму особенного малыша не бросят, если она будет знать, какую медицинскую и социальную помощь она может получить. Сопровождение семей — одна из самых действенных практик, я вижу это на собственном опыте, общаясь с пациентами в отделении.

Татьяна Абросимова рассказала, что в Туле есть центр «Мои возможности», в котором оказывают медицинскую помощь детям с особенностями здоровья. Уникальность медучреждения в том, что помощь в нем разделена на блоки — по возрасту, начиная с рождения до наступления взрослого возраста.

Сохранить беременность — подарить жизнь

Большую работу в Туле ведут и с женщинами, которые по каким-то причинам задумались о том, чтобы прервать беременность. Как правило, такое происходит, если мама оказалась в трудной жизненной ситуации.

С такими пациентками работают, в частности, в Кабинетах социального работника, открывшихся в женских консультациях Тулы. Там рассказывают о возможностях, которые есть на территории региона, мерах поддержки, оказывают психологическую и юридическую помощь. Статистика говорит сама за себя: каждая пятая мама, задумавшаяся об аборте, принимает решение сохранить ребенка.

Каждой молодой семье — особая поддержка

Финансовые меры поддержки обсудили в правительстве региона на заседании Совета при губернаторе по семейной и демографической политике под председательством первого заместителя губернатора Натальи Архиповой.

— Безусловно, решение о рождении ребёнка всецело принадлежит каждому человеку, каждой семье. Однако наша совместная задача заключается в том, чтобы создать условия, в которых это решение склонялось бы в пользу рождения новой жизни, чтобы граждане, и в особенности молодое поколение, стремились к созданию крепких семей, хотели испытать радость материнства и отцовства, не боялись становиться многодетными, — отметила Наталья Архипова.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова сообщила, что в 2025 году в Тульской области почти 67 тысяч семей воспользовались мерами поддержки. Более 220 молодых семей улучшили жилищные условия по программе «Молодая семья». В этом году первые 17 жительниц региона подтвердили право на получение миллиона рублей — это новая мера поддержки при рождении второго ребенка до 25 лет или третьего, а также при рождении двух детей одновременно, третьего и четвертого — до 28 лет.

Накануне Президент Владимир Путин поручил расширить опыт внедрения мер поддержки семей работников с детьми. В Тульской области работа в этом направлении ведется с 2024 года. В регионе разработан и уже действует демографический стандарт — лучшие практики по созданию условий для совмещения сотрудниками работы и семьи. В 2025 году он был дополнен мерами поддержки беременных женщин и семей участников СВО. На сегодня более 2500 предприятий региона внедряют у себя корпоративные меры поддержки работников с семьями.

По итогам рабочих встреч и дискуссий в рамках Большой демографической недели в Тульской области был подготовлен план мероприятий по вопросам поддержки семьи, рождаемости и многодетности, состоящий более чем из 200 конкретных мероприятий, составленных с учетом специфики региона. План включает пять блоков:

семейные ценности;

здоровье семьи, охрана материнства и детства;

социальное благополучие и развитие среды для жизни семей с детьми;

организационные решения по совершенствованию семейной и демографической политики на региональном и муниципальном уровнях, социальных учреждений;

инициативы для возможного продвижения на федеральном и межрегиональном уровнях.

Реализация плана позволит усовершенствовать работу регионального правительства по решению задач народосбережения, поддержки семьи и многодетности, развития семейной инфраструктуры, защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.