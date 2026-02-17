Насколько сильным будет паводок в Туле, узнаем 12 марта

Точен ли сегодняшний прогноз, рассказали в Минприроды России.

Фото Алексея Пирязева.

Росгидромет и Гидрометцентр России опубликовали предварительный прогноз весеннего паводка 2026 года. Из-за аномального количества снега, накопившегося за зиму, ситуация в ряде субъектов Федерации может выйти из-под контроля.

В зоне особого внимания Мурманск и Смоленск, а также центральные регионы: Тульская, Калужская, Орловская, Московская, Рязанская и Владимирская области.

Чтобы предсказать поведение стихии, метеорологи используют сложные водно-балансовые модели. Ученые анализируют глубину промерзания грунта, текущий уровень воды на гидрологических постах и влажность почвы. Такой комплексный подход обеспечивает точность прогнозов на уровне 70–80%, что выше международных стандартов Всемирной метеорологической организации.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил: окончательный «приговор» стихии будет вынесен в середине марта. Именно тогда специалисты проведут наземную снегомерную съемку, которая позволит детализировать угрозу для каждого конкретного населенного пункта.

«Уточненный прогноз по весеннему половодью будет выпущен 12 марта. Именно в этот период данные снегомерных маршрутов Росгидромета позволят превратить предварительную оценку в руководство к действию для ответственных служб», — заявил министр.