  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Насколько сильным будет паводок в Туле, узнаем 12 марта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Насколько сильным будет паводок в Туле, узнаем 12 марта

Точен ли сегодняшний прогноз, рассказали в Минприроды России.

Насколько сильным будет паводок в Туле, узнаем 12 марта
Фото Алексея Пирязева.

Росгидромет и Гидрометцентр России опубликовали предварительный прогноз весеннего паводка 2026 года. Из-за аномального количества снега, накопившегося за зиму, ситуация в ряде субъектов Федерации может выйти из-под контроля.

В зоне особого внимания Мурманск и Смоленск, а также центральные регионы: Тульская, Калужская, Орловская, Московская, Рязанская и Владимирская области.

Чтобы предсказать поведение стихии, метеорологи используют сложные водно-балансовые модели. Ученые анализируют глубину промерзания грунта, текущий уровень воды на гидрологических постах и влажность почвы. Такой комплексный подход обеспечивает точность прогнозов на уровне 70–80%, что выше международных стандартов Всемирной метеорологической организации.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил: окончательный «приговор» стихии будет вынесен в середине марта. Именно тогда специалисты проведут наземную снегомерную съемку, которая позволит детализировать угрозу для каждого конкретного населенного пункта.

«Уточненный прогноз по весеннему половодью будет выпущен 12 марта. Именно в этот период данные снегомерных маршрутов Росгидромета позволят превратить предварительную оценку в руководство к действию для ответственных служб», — заявил министр.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 19:00 0
Другие статьи по темам
Событие
половодье
Место
Тула
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
Дежурная часть
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье
сегодня, в 12:42, 126 8688 -10
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
Жизнь Тулы и области
С 1 сентября тульские пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России»
сегодня, в 11:31, 97 1309 -22
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
Жизнь Тулы и области
Присоединяйтесь к Myslo в мессенджере МАХ
сегодня, в 08:00, 66 1410 -26
На Тульскую область надвигаются новые снегопады с метелью
Жизнь Тулы и области
На Тульскую область надвигаются новые снегопады с метелью
сегодня, в 15:03, 46 2918 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские инспекторы ГАИ вытащили из снежного плена 130 автомобилей
Тульские инспекторы ГАИ вытащили из снежного плена 130 автомобилей
ВК «Тулица» приглашает болельщиков поддержать команду на выезде
ВК «Тулица» приглашает болельщиков поддержать команду на выезде

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.