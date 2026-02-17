Тульские инспекторы ГАИ вытащили из снежного плена 130 автомобилей

Скрин из видео Госавтоинспекции по Тульской области.

Более 130 водителей получили помощь от сотрудников Госавтоинспекции в минувшие сутки, когда Тульская область оказалась во власти мощного снегопада. Из-за обледенелых трасс и нулевой видимости на федеральных дорогах и городских улицах массово застревали многотонные грузовики, блокируя движение.

Инспекторы ДПС были переведены на усиленный режим работы. Полицейским приходилось не только регулировать потоки, но и браться за лопаты, чтобы вызволять технику из сугробов. В нескольких случаях, когда проехать на машине было невозможно, стражи порядка добирались до застрявших водителей пешком.

Один из самых сложных инцидентов произошел на трассе Новомосковск – Сокольники – Березовка, где большегруз полностью перекрыл дорогу. Обледенелое покрытие не давало фуре тронуться с места. Прибывшие на место лейтенанты полиции Юрий Степанов и Азад Ахмедов нашли поблизости спецтехнику, а затем вручную раскидали песок под колеса грузовика, после чего движение было восстановлено.

Массовый затор из 23 фур образовался сразу на нескольких участках: на трассе Тула – Новомосковск, а также в тульских поселках Косая Гора и на улице Еловой. Грузовики не могли преодолеть подъемы. Экипажи ДПС во главе с капитаном полиции Алексеем Поляковым организовали буксировку силами других водителей, остановили дорожную машину для обработки трассы песком и вручную регулировали поток легковушек, чтобы избежать аварий. Благодаря этому все 23 фуры продолжили путь.

В самом центре Тулы критическая ситуация сложилась на улице Максима Горького в час пик. У грузовика с мукой отказала техника, и он перегородил две полосы, мгновенно создав многокилометровую пробку. Лейтенанты полиции Николай Уваров и Иван Чугуров, оперативно прибыв на место, вызвали эвакуатор и до его приезда координировали действия водителя, помогая выровнять автопоезд. Одновременно инспекторы перенаправляли потоки машин, что позволило минимизировать коллапс.

Во всех случаях, как отметили в ведомстве, благодаря оперативности и слаженной работе инспекторов, проезд был открыт в кратчайшие сроки. Водители, чьи машины вызволили из снежного плена, поблагодарили полицейских за помощь и неравнодушие.

В ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что выезжали по вызовам 97 раз, из которых 11 раз приходилось вытаскивать скорые, 7 раз — другие автомобили.

Напомним, в Киреевском районе на трассе М-4 были зафиксировано сразу несколько аварий. Дорога была перекрыта. По предварительной информации, в ДТП один человек погиб, еще шестеро получили различные травмы.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что 16 февраля дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими и погибшими были зафиксированы лишь на одном участке федеральной трассы М-4 «Дон» (в период с 12:00 до 13:00). На остальных дорогах города Тулы и области, несмотря на аномальную погоду, тяжких ДТП допущено не было.