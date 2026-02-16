Туляки стали реже ходить в рестораны и кафе

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Центральной России за последние два месяца рост потребительской активности замедлился по сравнению с октябрем – ноябрем. Продолжилось расширение корпоративного и розничного кредитования, при этом средства на вкладах росли.

Снизилась посещаемость кафе и ресторанов при усилении конкуренции со стороны ретейла. Ретейлеры отмечают, что потребители стали более бережливо подходить к выбору – доля акционных и промо-товаров в их покупках превысила 50%.

Растет конкуренция регионов за туристов. Благодаря открытию новых гостиниц, центров развлечений и музеев в ноябре турпоток в Тульскую область вырос более чем на треть. При этом меняется структура спроса. Туристы стали более чувствительны к цене поездки, предпочитают недорогие отели, сокращают отдых и отказываются от дополнительных услуг.

Специальная тема – рынок легковых автомобилей. Эксперты отмечают, что локализация будет расширяться. В Тульской области будут введены мощности по производству автокомпонентов, включая трансмиссионные узлы и элементы ходовой части, интерьера и кузова.