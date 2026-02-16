  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка Лидия Васильевна Забиякина отметила 102-й день рождения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулячка Лидия Васильевна Забиякина отметила 102-й день рождения

Ветерана Великой Отечественной войны поздравили сотрудники администрации города и мэр Тулы Алексей Эрк.

Тулячка Лидия Васильевна Забиякина отметила 102-й день рождения

Накануне, 15 февраля, ветерану Великой Отечественной войны Лидии Васильевне Забиякиной исполнилось 102 года. Поздравления от имени сити-менеджера Тулы Ильи Беспалова передали сотрудники администрации Советского округа и глава города Алексей Эрк. Они пожелали Лидии Васильевне долголетия, жизненной энергии и передали памятные подарки. 

Лидия Забиякина в годы войны добровольно ушла на фронт. Служила машинисткой в 10-й армии Западного фронта, была свидетелем и участником многих ключевых событий Великой Отечественной войны, Победу встретила в Германии.

За заслуги и боевые подвиги Лидия Васильевна награждена Орденом Отечественной войны 2 степени. После войны она 38 лет проработала в проектном институте «Мосгиппрошахт».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:21 +10
Другие статьи по темам
Событие
день рождения ветеран Великой Отечественной войны администрация Тулы
Место
Тула
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Дежурная часть
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
вчера, в 18:33, 48 4008 0
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
Жизнь Тулы и области
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
вчера, в 17:20, 44 6556 4
В Тульской области зафиксировано сокращение потребительского спроса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области зафиксировано сокращение потребительского спроса
вчера, в 16:40, 33 2021 -1
Где в Туле отключат электричество 17 февраля
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электричество 17 февраля
вчера, в 21:53, 32 704 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле отключат электричество 17 февраля
Где в Туле отключат электричество 17 февраля
Новая команда управленцев: 60 ветеранов СВО приступили к учебе в Туле
Новая команда управленцев: 60 ветеранов СВО приступили к учебе в Туле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.