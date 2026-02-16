Тулячка Лидия Васильевна Забиякина отметила 102-й день рождения

Накануне, 15 февраля, ветерану Великой Отечественной войны Лидии Васильевне Забиякиной исполнилось 102 года. Поздравления от имени сити-менеджера Тулы Ильи Беспалова передали сотрудники администрации Советского округа и глава города Алексей Эрк. Они пожелали Лидии Васильевне долголетия, жизненной энергии и передали памятные подарки.

Лидия Забиякина в годы войны добровольно ушла на фронт. Служила машинисткой в 10-й армии Западного фронта, была свидетелем и участником многих ключевых событий Великой Отечественной войны, Победу встретила в Германии.

За заслуги и боевые подвиги Лидия Васильевна награждена Орденом Отечественной войны 2 степени. После войны она 38 лет проработала в проектном институте «Мосгиппрошахт».