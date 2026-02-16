Дмитрий Миляев поручил продумать компенсацию затрат на роутеры в деревнях

Одним из вопросов стал проводной интернет в деревнях. В частности, было озвучено, что провайдеры отказываются прокладывать кабель в малонаселенные деревни и села. В качестве причины они заявляют, что им это невыгодно.

На данный момент из бюджета Тульской области провайдерам предоставляется субсидия, если они проводят интернет в населенные пункты, где проживает более 100 человек. Однако такая мера поддержки не распространяется на населенные пункты с меньшим количеством человек.

Напомним, 2 февраля на оперативном совещании в правительстве уже поднимался вопрос доступа в интернет. Губернатор Дмитрий Миляев дал тогда поручение разработать региональную социальную программу «Доступный интернет 71».

Сегодня в рамках работы над этой программой глава региона поручил министру цифрового развития и связи Тульской области Виталию Прокудину рассмотреть возможность субсидирования затрат льготных категорий граждан на приобретение роутеров.

Предполагается, что программа будет рассчитана до 2030 года. Ее реализация позволит обеспечить максимальное количество людей доступом в интернет.