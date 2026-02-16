  1. Моя Слобода
У Дмитрия Миляева появится помощник по развитию села

Его выберут в ходе серии встреч с сельскими старостами.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На встрече с сельскими старостами, которая состоялась 23 декабря, губернатор предложил выбрать из числа сельских старост и руководителей ТОС общественного помощника, который будет помогать главе региона в развитии сельских территорий.

16 февраля на еженедельном оперативном совещании Дмитрий Миляев заслушал отчеты о ходе выполнения поручений по итогам встречи с представителями ТОС.

Заместитель министра внутренней политики Александр Леоненко доложил, что выборы общественного помощника решено начать с подбора кандидатов в ходе серии встреч с сельскими старостами.

«Это нужно, что охватить максимально весь регион с точки зрения оценки потенциальных кандидатов», — сказал Леоненко.

Губернатор поддержал идею, но поручил разработать открытую и понятную для людей модель отбора кандидатов и порядок такого отбора. 

сегодня, в 13:36 −1
