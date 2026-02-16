В кластере «Октава» пройдет кофейный фестиваль «Заварка»

22 февраля в «Октаве» пройдет второй фестиваль «Заварка» — масштабный праздник для любителей кофе. Мероприятие начнётся в 12.00 и продлится до 21.00.
В программе фестиваля:
- дегустации кофе от ведущих обжарщиков России,
- каппинги с профессиональной экспертизой напитка,
- интерактивная лаборатория, где гости смогут самостоятельно приготовить кофе,
- открытые соревнования лучших региональных бариста,
- маркет свежих кофейных продуктов и аксессуаров от местных брендов,
- лекции и дискуссии с экспертами и популярными блогерами кофейной индустрии.
«Мы хотим показать, что кофе — это не только напиток, но и часть культуры. В уличной программе — блины по авторским рецептам бренд-шефа Игоря Синдеева, народные танцы, фолк-перформансы и ледяной бар», — рассказали в пресс-службе фестиваля.
Среди участников — лаборатория COFFEE STATION, кофейное казино «Третья Волна», каптестинг от BARY, баттл бариста «Кофе Культ», а также чайные зоны «Нитка» и «Зерновая». Кофейни ВЁRNIN, Surf Coffee и «ХУД.БАР» представят авторские напитки.
А спикерами станут ведущие специалисты и известные блогеры Евгения Погромская («Кофейная Женя из Питера»), Марина Демидова («Кофеманьяки», Москва) и Ксения Позднякова («How I Met Your Coffee», Санкт-Петербург) проведут открытые встречи с гостями.
Вход на фестиваль бесплатный по предварительной регистрации. 6+