В кластере «Октава» пройдет кофейный фестиваль «Заварка»

Кофейное событие с дегустациями, мастер-классами и уличным праздником приглашает жителей и гостей города.

Фото Александра Воронина | «Октава»

22 февраля в «Октаве» пройдет второй фестиваль «Заварка» — масштабный праздник для любителей кофе. Мероприятие начнётся в 12.00 и продлится до 21.00.

В программе фестиваля:

дегустации кофе от ведущих обжарщиков России,

каппинги с профессиональной экспертизой напитка,

интерактивная лаборатория, где гости смогут самостоятельно приготовить кофе,

открытые соревнования лучших региональных бариста,

маркет свежих кофейных продуктов и аксессуаров от местных брендов,

лекции и дискуссии с экспертами и популярными блогерами кофейной индустрии.

«Мы хотим показать, что кофе — это не только напиток, но и часть культуры. В уличной программе — блины по авторским рецептам бренд-шефа Игоря Синдеева, народные танцы, фолк-перформансы и ледяной бар», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Среди участников — лаборатория COFFEE STATION, кофейное казино «Третья Волна», каптестинг от BARY, баттл бариста «Кофе Культ», а также чайные зоны «Нитка» и «Зерновая». Кофейни ВЁRNIN, Surf Coffee и «ХУД.БАР» представят авторские напитки.

А спикерами станут ведущие специалисты и известные блогеры Евгения Погромская («Кофейная Женя из Питера»), Марина Демидова («Кофеманьяки», Москва) и Ксения Позднякова («How I Met Your Coffee», Санкт-Петербург) проведут открытые встречи с гостями.

Вход на фестиваль бесплатный по предварительной регистрации. 6+