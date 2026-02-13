В Тульской области стартует приём заявок на гранты для развития автотуризма

Победители смогут претендовать на субсидии из федерального бюджета — общий объём финансирования в этом году составит 62 млн рублей.

Речь идёт о строительстве модульных отелей, кафе, зон отдыха и объектов доступной среды рядом с дорогами федерального значения. Все конструкции должны быть заводского изготовления, быстровозводимыми и пригодными для круглогодичного использования. Площадь номера в модульной гостинице — не менее 15 кв. м, при этом каждый номер должен быть оборудован отдельным санузлом.

Участвовать в отборе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Земельный участок под застройку должен относиться к категории рекреационных земель или земель населённых пунктов.

Проекты, допущенные к конкурсу, направят на согласование в Министерство экономического развития РФ. Только после одобрения на федеральном уровне заявители смогут получить субсидию.

Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова подчеркнула, что развитие автотуризма сегодня — одно из приоритетных направлений в регионе:

«Финансовая поддержка позволяет быстрее создавать современную туристическую инфраструктуру, способствует росту малого бизнеса и увеличению турпотока. Это важная часть работы по повышению привлекательности области для путешествий, которую ведём по поручению губернатора Дмитрия Миляева».

Заявки принимаются с 9.00 16 февраля до 18.00 1 марта на электронную почту министерства: culture@tularegion.ru. Форма заявки и полный перечень требований к претендентам опубликованы на официальном сайте ведомства.

Консультации по оформлению документов можно получить в департаменте развития туризма по телефону: 8 (4872) 24-51-04 (доб. 34‑47).