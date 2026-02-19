  1. Моя Слобода
В Туле наледь упала на голову подростка: следователи ищут свидетелей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Туле наледь упала на голову подростка: следователи ищут свидетелей

13 февраля на улице Фридриха Энгельса в Туле на 17-летнего подростка рухнула глыба льда. С полученными травмами пострадавшего госпитализировали. В настоящее время следователями проводятся мероприятия по установлению всех свидетелей произошедшего.

«Уважаемые жители и гости города Тулы! Если вы стали очевидцем вышеуказанных событий, произошедших 13 февраля 2026 года в период времени с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут вблизи дома № 103 по ул. Ф. Энгельса г. Тулы, обратитесь в следственный отдел по Центральному району города Тулы по номеру телефона: 8 (4872) 47-38-57; 8 (4872) 47-23-68», — обратились к потенциальным свидетелям в пресс-службе областного СК.

сегодня, в 10:23 0
