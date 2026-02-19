На трассах Тульской области из-за снегопада развернули семь мобильных пунктов обогрева

Первыми под циклон попадут Суворовский район и Ефремов.

Фото Алексея Пирязева.

На трассах в Тульской области из-за сильного снегопада сегодня, 19 февраля, развернут семь мобильных пунктов обогрева для помощи водителям: в Заокском, Щекинском, Плавском Веневском, Узловском, Воловском районах и Ефремове.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Сабадырев, в первую очередь под влияние циклона попадает территория от Суворовского района до Ефремова.

Стоит отметить, что непогода задержится в регионе минимум до конца суток. Пик снегопада прогнозируется к обеду.