Трассу Тула – Новомосковск начнут реконструировать в 2027 году

Фото Алексея Пирязева.

Работы по реконструкции трассы Тула — Новомосковск начнутся в 2027 году, длина обновленного участка превысит 6 километров, сообщает ГУ ТО «Тулаупрадор».

«Наша общая задача — синхронизировать дорожные работы с переносом инженерных коммуникаций еще на стадии проектирования, чтобы выйти на площадку без сдвигов и с четким пониманием технических решений», — сказал директор учреждения Дмитрий Миронов.

Ранее в минтрансе Тульской области рассказывали Myslo, что строительство такой дороги снизит нагрузку на улично-дорожную сеть областного центра и позволит транзитному транспорту объезжать Тулу с юга.