В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Не забудьте предварительно записаться на прием.

Фото минздрава Тульской области.

В пятницу, 20 февраля, в Тульской детской областной клинической больнице на Бондаренко будут вести прием детские врачи.

Юных пациентов осмотрят 14 специалистов: оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, педиатр, гастроэнтеролог, детский онколог, хирург, акушер — гинеколог, психиатр, аллерголог, детский уролог — андролог.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 9.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

На прием с собой нужно взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

