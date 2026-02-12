В Щекино сотового оператора оштрафовали на 600 тысяч из-за звонка мошенника

Оператора сотовой связи оштрафовали на 600 тысяч рублей за бездействие во время звонка мошенника жительнице Щекино. Инцидент произошел в августе 2025 года.
В результате проверки выяснилось, что злоумышленник звонил с подменного номера. Мошенник убедил женщину перевести 297 тысяч рублей.
«Действиями злоумышленника потерпевшей причинен материальный ущерб в крупном размере. Поскольку соединения происходили с подменного номера, оператор сотовой связи должен был принять меры к блокировке соединения, однако этого не сделал», — сообщили в региональной прокуратуре.
Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении. А суд оштрафовал юрлицо.