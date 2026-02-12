  1. Моя Слобода
В Щекино сотового оператора оштрафовали на 600 тысяч из-за звонка мошенника

Злоумышленники украли у местной жительницы почти 300 тысяч рублей.

Фото из архива Myslo.

Оператора сотовой связи оштрафовали на 600 тысяч рублей за бездействие во время звонка мошенника жительнице Щекино. Инцидент произошел в августе 2025 года.

В результате проверки выяснилось, что злоумышленник звонил с подменного номера. Мошенник убедил женщину перевести 297 тысяч рублей.

«Действиями злоумышленника потерпевшей причинен материальный ущерб в крупном размере. Поскольку соединения происходили с подменного номера, оператор сотовой связи должен был принять меры к блокировке соединения, однако этого не сделал», — сообщили в региональной прокуратуре. 

Прокурор города возбудил дело об административном правонарушении. А суд оштрафовал юрлицо. 

 

сегодня, в 15:56 0
