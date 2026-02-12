В Тульской области прошел первый этап телеолимпиады «Умницы и умники»

В Тульской области накануне, 11 февраля, прошел первый этап телевизионной олимпиады. Учащиеся десятых классов писали эссе на тему, посвященную Году единства народов России.

Задания объявлялись за полчаса до старта, а на подготовку текста отводился ровно один час. Оценивать работы будут по следующим критериям: глубина понимания темы, логика изложения, аргументированность, знание исторических фактов и общая грамотность.

Каждый район сможет делегировать до десяти сильнейших участников. Во второй этап пройдут лучшие 80 школьников региона. Финал соревнований пройдет в конце марта в центре «Созвездие», имитируя атмосферу телевизионного шоу.

Вердикт вынесут жюри и известный телеведущий Юрий Вяземский. Три победителя отправятся представлять Тульскую область в Москву и получат гранты по 100 тысяч рублей. Призерам достанутся призы по 50 тысяч рублей.