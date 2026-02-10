  1. Моя Слобода
В тульском поселке Петровском открыли новый модульный бассейн

Его построили по просьбе жителей микрорайона. Здание бассейна общей площадью 5322 кв. м возвели всего за восемь месяцев.

Фото Дмитрия Дзюбина.

10 февраля Дмитрий Миляев посетил новый бассейн в тульском поселке Петровском.

Теперь местным жителям не придется далеко ездить, чтобы заниматься плаванием.

Всего в чаше бассейна шесть плавательных дорожек по 25 метров. 

«В бассейне смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и школьники в рамках программы „Плавание для всех“. Ее цель — обучить ребят базовым навыкам плавания. Для старшего поколения предусмотрена программа „Активное долголетие“, а также открыты занятия по адаптивному плаванию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уверен, что объект будет востребован жителями», — сказал Дмитрий Миляев.

В новом бассейне для туляков будут проходить занятия по плаванию, синхронному плаванию, триатлону, а также занятия по общей физической подготовке.

«Многие ребята сегодня хотят заниматься физкультурой и спортом. При этом вовсе не обязательно становиться профессиональными спортсменами. Спорт сам по себе отличная возможность интересно провести свободное время. Именно поэтому все наши проекты направлены на создание комфортной среды для занятий физической культурой и активным отдыхом», — подчеркнул глава региона.

Что немаловажно, заниматься водными видами спорта смогут не только дети и молодежь, но и пожилые люди.

Зал «сухого плавания», где спортсмены отрабатывают плавательные движения и тренируются.

Тренер по спортивному плаванию Анна Пыльская будет проводить в новом бассейне занятия для малышей.

— Нам все очень нравится. Здесь все удобно, близко, компактно. Прекрасный зал для «сухого плавания», есть еще и более просторный зал. Водичка теплая, чисто; все замечательно! Тепло, раздевалки просторные; тумбочки новые, удобные. В душевых детям очень нравится: первое, что отметили малыши, это то, что здесь не нужно долго настраивать душ, — рассказала Анна.

Анжелика Доценко занимается синхронным плаванием вот уже шесть лет. Новый бассейн девочка тоже оценила:

— Я живу недалеко, поэтому мне удобно здесь тренироваться. Бассейн очень хороший. Вода в нём комфортной температуры — не холодная и не слишком тёплая, специально подогретая до оптимального уровня, который нам идеально подходит. Мне здесь очень нравится.

Малышка Ева уже и не может вспомнить, когда начала плескаться в воде: она занимается плаванием с самого раннего детства.

— Мне очень нравится плавание — это лучший вид спорта! В новом бассейне гораздо теплее вода, а еще здесь просторные раздевалки и душевые, что очень комфортно, — рассказала девочка.

Отметим, что модульный плавательный бассейн был построен по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Он создан для вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом не менее 70% жителей России.

