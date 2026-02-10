«Он только трясся от холода и шока»: волонтеры отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как искали пропавшего мужчину

Фото отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры тульского отряда «ЛизаАлерт» поделились трогательной историей о том, как спасли жизнь мужчине, пропавшему в Алексинском районе.

Заявка на поиск поступила добровольцам в пятницу, 6 февраля, вечером. Сообщалось, что 42-летний мужчина пропал в окрестностях садового товарищества. Сразу же активизировался координатор Ольга («Малина»), которая оперативно запустила поисковую кампанию, обрабатывая звонки и распределяя информацию.

На следующий день Екатерина («Комета») и Борис («Редиска») отправились на поиски. Снег валил хлопьями, видимость ухудшалась, а каждая потерянная минута уменьшала шансы найти человека живым.

«Быстро ехать не могли, как ни старались: шëл снег. И этот снег с каждой минутой заметал следы пропавшего — такие важные зацепки в поиске. На месте нам удалось посмотреть записи одной из камер видеонаблюдения, и мы сразу отсекли дороги, по которым мужчина точно не пошел», — рассказали волонтеры.

К поискам подключились родственники пропавшего. Сначала поисковая группа нашла куртку потерявшегося, «тысячи мыслей, и хороших, и плохих, вихрем пронеслись в голове. Вдох-выдох, пошли дальше».

«Через несколько метров, в заброшенном домике мы увидели и самого мужчину. Попытались с ним поговорить, но он только трясся от холода и шока. Потом начал тихо говорить, как он замерз. Незамедлительно вызвали скорую помощь», — добавили добровольцы.

Мужчину госпитализировали. Волонтеры поблагодарили местного жителя Александра за помощь в поисках, а также сотрудников скорой за работу в сложных погодных условиях.