  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Красноармейском проспекте отремонтируют торговый центр: как будет выглядеть здание - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На Красноармейском проспекте отремонтируют торговый центр: как будет выглядеть здание

Проект реконструкции получил одобрение участников заседания Градостроительно-земельного совета Тульской области.

На Красноармейском проспекте отремонтируют торговый центр: как будет выглядеть здание

В 2026 году в Туле начнется обновление внешнего вида торгово-административного здания № 10 по Красноармейскому проспекту. Оно находится в собственности ООО «Универмаг „Надежда“», сейчас там точки общепита.

photo_2026-02-10_15-12-30.jpg

photo_2026-02-10_15-12-30 (2).jpg

Директор организации Виктор Андросов рассказал, что реконструкция продлится год и завершится в 2027-м. Арендаторы смогут продолжить работу на своих местах.

Собственник обещает реконструировать в едином с окружающей застройкой стиле без увеличения площади здания. Источник финансирования — собственные средства владельца. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
торговый центр ремонт
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
Жизнь Тулы и области
СМИ: Роскомнадзор с 10 февраля начнет ограничивать работу Telegram
сегодня, в 13:32, 71 1477 -21
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
Жизнь Тулы и области
Наземное метро до Тулы пустят к 2030 году
сегодня, в 11:43, 54 2973 2
Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении Telegram
Жизнь Тулы и области
Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении Telegram
сегодня, в 15:57, 36 726 -20
Погода в Туле 10 февраля: до 13 градусов мороза и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 февраля: до 13 градусов мороза и без осадков
сегодня, в 07:00, 29 1062 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском поселке Петровском открыли новый модульный бассейн
В тульском поселке Петровском открыли новый модульный бассейн

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.