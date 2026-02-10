На Красноармейском проспекте отремонтируют торговый центр: как будет выглядеть здание

В 2026 году в Туле начнется обновление внешнего вида торгово-административного здания № 10 по Красноармейскому проспекту. Оно находится в собственности ООО «Универмаг „Надежда“», сейчас там точки общепита.

Директор организации Виктор Андросов рассказал, что реконструкция продлится год и завершится в 2027-м. Арендаторы смогут продолжить работу на своих местах.

Собственник обещает реконструировать в едином с окружающей застройкой стиле без увеличения площади здания. Источник финансирования — собственные средства владельца.