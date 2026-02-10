  1. Моя Слобода
Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении Telegram

Причиной названо намерение добиться исполнения российского законодательства.

Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении Telegram

Роскомнадзор подтвердил, что в отношении сервисов, систематически не соблюдающих российское законодательство, применяется механизм постепенных ограничений. Их можно снять только после устранения всех нарушений.

Однако, как сообщает регулятор, «рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены». В ведомстве указывают, что эти платформы до сих пор «не исполняют российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

В связи с этим, на основании решения уполномоченных органов, Роскомнадзор продолжит последовательное введение ограничительных мер.

В случае проблем с Telegram читайте Myslo в МАХ.

сегодня, в 15:57 −20
