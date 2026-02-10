  1. Моя Слобода
В Новомосковске задержаны двое мужчин, пытавшихся дать взятку оперуполномоченному

Подозреваемые в приобретении наркотиков решили откупиться от преследования за 170 тысяч рублей.

В Новомосковске задержаны двое мужчин, пытавшихся дать взятку оперуполномоченному

В Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 1979 и 1986 годов рождения. Их подозревают в попытке дать крупную взятку сотруднику полиции, чтобы избежать ответственности за наркопреступление.

По данным следствия, мужчины, будучи подозреваемыми в приобретении наркотиков, договорились передать 170 тысяч рублей старшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков. Однако об их планах стало известно сотрудникам подразделения экономической безопасности.

При передаче первой части денег в размере 20 тысяч рублей в служебном кабинете полицейского подозреваемый был задержан. Взятка была изъята, факт передачи — задокументирован.

Обоим фигурантам уже предъявлено обвинение в даче взятки группой лиц в крупном размере — п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Расследование продолжается.

сегодня, в 14:48 +2
