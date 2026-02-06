В Тульских Думах пока опровергли информацию об отказе депутатов от мандатов

Накануне стало известно, что Виктор Дзюба и его команда планируют отказаться от депутатских мандатов.

На данный момент никаких заявлений от депутатов в аппарат Тульской городской Думы не поступало. Об этом сообщили Myslo в пресс-службе гордумы.

О том, что депутат Тульской городской думы Александр Швыков подал в аппарат заявление о сложении полномочий, в четверг сообщило СИ «Тульские новости».

Напомним, ранее стало известно, что Виктор Дзюба намерен отказаться от мандата депутата Государственной Думы от Тульской области. По данным СМИ, вместе с ним полномочия планируют сложить и члены его команды — депутат гордумы Александр Швыков и депутаты облдумы Геннадий Никитин и Дмитрий Афоничев.

Сообщалось, что они намерены сделать это в пятницу, 6 января. На данный момент в пресс-службе Тульской областной Думы также сообщили, что нет информации о подаче ими заявлений.