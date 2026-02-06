  1. Моя Слобода
В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции

По этой причине полномочия одного депутата прекратили.

В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции
Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокуратура Тульской области в 2025 году провела большую работу по борьбе с коррупцией. Было обнаружено 2629 нарушений законов, внесено 705 представлений и возбуждено 22 уголовных дела.

Всего к дисциплинарной ответственности привлечено 695 лиц, из которых 472 нарушили антикоррупционные законы. Двух человек уволили за потерю доверия, а полномочия одного депутата прекратили досрочно.

Сумма штрафов за коррупционные преступления превысила 3,7 миллиона рублей.

«Помимо надзора, прокуроры провели более 580 антикоррупционных мероприятий и разместили свыше 900 публикаций для формирования нетерпимости к коррупции в обществе», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Фотограф:
сегодня, в 11:45
