С 1 января 2026 года вырос размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для тульских родителей

Максимальный размер выплаты теперь составляет 83 021,18 рубля в месяц.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В связи с увеличением предельной базы для расчета страховых взносов вырос и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Эта база напрямую влияет на сумму выплат, сообщает тульский Соцфонд.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих календарных года и рассчитывается для каждого получателя индивидуально.

Ключевые условия назначения выплаты:

  • Пособие оформляется на одного члена семьи (маму, папу, бабушку или дедушку), который уходит в соответствующий отпуск и подает заявление работодателю.
  • Выплата сохраняется даже при досрочном выходе на работу на полную ставку, если отпуск по уходу за ребенком официально продолжается.
  • Главное: право на получение пособия и уход за малышом есть не только у мамы, но и у любого другого работающего члена семьи.
