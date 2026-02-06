С 1 января 2026 года вырос размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для тульских родителей

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В связи с увеличением предельной базы для расчета страховых взносов вырос и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Эта база напрямую влияет на сумму выплат, сообщает тульский Соцфонд.

Размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих календарных года и рассчитывается для каждого получателя индивидуально.

Ключевые условия назначения выплаты: