Кто такие монтеры пути и почему они так важны для предприятия?

Рассказывает начальник транспортной службы предприятия «Оргсинтез».

На каждом заводе есть профессии, внешняя сторона которых может показаться лёгкой и понятной. Однако за кажущейся простотой скрывается высокий профессионализм, ответственность и особые навыки. Именно к таким относится профессия монтера пути. Кто эти люди и чем занимаются?

Основная задача монтера путей предприятия «Оргсинтез» обеспечение исправного технического состояния железнодорожных путей, что включает постоянный контроль и своевременную очистку. Со словом начальника заводской транспортной службы Ольги Владимировой, в зимнее время года снежные осадки сильно осложняют задачу работникам этой профессии.

Общая протяженность железнодорожных путей на «Оргсинтезе» превышает 13 километров. На этом участке расположено 37 стрелочных переводов, которые даже в самую снежную погоду должны быть идеально очищены от наледи иснега. Кроме того, в зону ответственности путейцев входит обслуживание 39-ти технологических проездов — мест пересечения автомобильных и железнодорожных полотен. 

«И будь то самый сильный мороз или обильный снегопад — все стрелочные переводы и технологические проезды должны быть в безупречном состоянии», — уточнила Ольга Станиславовна. 

Весь этот комплекс - 13 километров железнодорожного полотна со стрелочными переводами и технологическими проездами обслуживают пять монтеров пути под руководством мастера. В течение смены им необходимо обеспечить чистоту всех объектов, что является серьезной задачей, особенно в условиях нынешней морозной и снежной зимы. Работа осложняется тем, что в предстоящие выходные синоптики вновь прогнозируют обильные снежные осадки.

Значительная часть работ этих специалистов механизирована: для очистки, в том числе для обдувки стрелочных переводов, задействуется специальная техника, например, тепловоз. Однако, отмечают на предприятии, техника не может в полной мере заменить человека и обеспечить необходимое качество без его контроля и непосредственного участия. Именно поэтому профессия монтера пути на «Оргсинтезе» остается по-настоящему ценной, важной и уважаемой.

ООО «Оргсинтез». Реклама

сегодня, в 13:56
