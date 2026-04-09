Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России (СФР) начнёт приём заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Это пособие предназначено для семей, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, сказано на сайте ведомства.

Претендовать на выплату могут:

оба родителя (или усыновители, опекуны, попечители);

воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно);

имеющие гражданство РФ.

Ключевое требование — родители должны работать официально и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Самозанятые и ИП без других трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, выплату получить не смогут. Также у родителей не должно быть долгов по алиментам.

По сути, это налоговый вычет. В конце года государство возвращает разницу по НДФЛ в размере 6% от уплаченного налога.

Заявки принимаются до 1 октября года, следующего за отчётным. В 2026 году можно будет подать заявление за 2025 год.

Сделать это можно:

через портал «Госуслуги»;

в МФЦ;

в клиентском офисе СФР.

Большую часть данных фонд проверит сам, но в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные справки (например, из учебного заведения). Чтобы понять, положена ли выплата вашей семье, используйте формулу:

Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи.

Право на выплату нужно подтверждать ежегодно.