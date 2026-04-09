Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты

Право на выплату нужно подтверждать ежегодно.

С 1 июня 2026 года Социальный фонд России (СФР) начнёт приём заявлений на новую ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Это пособие предназначено для семей, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, сказано на сайте ведомства. 

Претендовать на выплату могут:

  • оба родителя (или усыновители, опекуны, попечители);
  • воспитывающие двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится очно);
  • имеющие гражданство РФ.

Ключевое требование — родители должны работать официально и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Самозанятые и ИП без других трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, выплату получить не смогут. Также у родителей не должно быть долгов по алиментам.

По сути, это налоговый вычет. В конце года государство возвращает разницу по НДФЛ в размере 6% от уплаченного налога.

Заявки принимаются до 1 октября года, следующего за отчётным. В 2026 году можно будет подать заявление за 2025 год.

Сделать это можно:

  • через портал «Госуслуги»;
  • в МФЦ;
  • в клиентском офисе СФР.

Большую часть данных фонд проверит сам, но в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные справки (например, из учебного заведения). Чтобы понять, положена ли выплата вашей семье, используйте формулу:

Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи.

Право на выплату нужно подтверждать ежегодно. 

Жизнь Тулы и области
Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на получение новой семейной выплаты

сегодня, в 10:30

0

249

0

Инструкция
Детская диспансеризация: какие осмотры можно и нужно пройти бесплатно?

вчера, в 14:28

0

2775

0

Жизнь Тулы и области
В Тульской области многодетным семьям автоматически пересчитают пособия

26 марта, в 13:27

0

1155

0

Знай наших!
Финалисты конкурса «Это у нас семейное» о конфликтах, традициях и обнимашках

25 марта, в 17:56

0

7149

0

Все новости сюжета

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

100

875

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

47

1450

-15

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

129

5151

-9

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет электроэнергии 9 апреля

вчера

49

1717

1

