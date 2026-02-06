Туляки создали умные наушники, защищающие слух и улучшающие слышимость шагов и речи

Они идеально подойдут для профессионалов, работающих в сложных условиях.

Фото Ростеха.

Тульский завод «Октава» представил новинку — гарнитуру «Гаруда» с системой активного шумоподавления. Устройство создано специалистами предприятия совместно с корпорацией «Ростех», пишут РИА Новости.

Наушники надежно защищают уши от шума, например звуков стрельбы или взрыва, и одновременно усиливает слабые сигналы, такие как шепот, шаги или шорохи. Такая технология позволяет лучше ориентироваться в сложной обстановке и слышать важную информацию.

Разработчики утверждают, что устройство идеально подходит для профессионалов, работающих в сложных условиях: силовиков, охранников, сотрудников спецслужб, шахтеров, металлургов, пилотов авиации и спортсменов-стрелков. Корпус гарнитуры прочный, влагостойкий, выдерживает воздействие грязи, влаги и температурных колебаний, защищён от помех радиоэлектроники.

Новый продукт прошёл первые испытания и готов к серийному выпуску.