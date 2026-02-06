  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: Отмечать День семей защитников Отечества в Тульской области станет традицией - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев: Отмечать День семей защитников Отечества в Тульской области станет традицией

На мероприятии присутствовало около 750 человек.

Дмитрий Миляев: Отмечать День семей защитников Отечества в Тульской области станет традицией
Фото Дмитрия Дзюбина.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил, что День семей защитников Отечества — 7 февраля — в Тульской области станет традиционной датой, объединяющей семьи и подчёркивающей их ключевую роль в судьбе страны.

photo_2026-02-06_12-39-28.jpg

Торжественное событие прошло сегодня, 6 февраля, накануне праздника, по инициативе самих семей участников специальной военной операции (СВО). Губернатор подчеркнул символичность выбранной даты, отметив, что она совпадает с днём почитания иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Эта традиция связана с надеждой и верой в благополучное возвращение родных.

«Уважаемые родные, близкие, семьи наших героев, дорогие друзья! Сегодня мы впервые отмечаем День семей защитников Отечества. Праздник учреждён по инициативе наших жителей и служит знаковым событием, подчёркивающим ваше великое значение для укрепления веры и духа наших солдат», — обратился к собравшимся Дмитрий Миляев.

Он выразил глубокую признательность семьям, называя их главной опорой и вдохновением для наших защитников. Многие из присутствовавших рассказали, как поддерживают друг друга, занимаются добровольческой деятельностью и участвуют в патриотических акциях.

photo_2026-02-06_12-02-30.jpg

«Мы благодарны вам за ваш неутомимый труд, несгибаемую силу духа и стойкость. Вы вносите огромный вклад в сохранение семейных ценностей, единства нашего народа и силы нашей страны. Без вашей поддержки бойцы не смогли бы преодолевать трудности и двигаться вперёд», — продолжил губернатор.

Присутствовало около 750 человек, среди которых семьи участников СВО, активисты и волонтёры. Программа включала поздравления, выступления творческих коллективов и интересные мастер-классы.

photo_2026-02-06_12-01-56.jpg

Завершая выступление, Дмитрий Миляев подтвердил намерение сделать этот праздник ежегодным и подчеркнуть, что забота о семьях защитников — важнейшая обязанность власти.

«Помните, вы не одни, мы рядом. Ваше спокойствие и уверенность — залог успеха наших ребят на фронте. Вместе мы сильнее!» — заключил глава региона.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 14:06 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев День защитников Отечества
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1626 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2691 13
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2955 2
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 696 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сильные женщины воспитывают сильных мужчин: как мама бойца создала День семей защитников Отечества
Сильные женщины воспитывают сильных мужчин: как мама бойца создала День семей защитников Отечества
Кто такие монтеры пути и почему они так важны для предприятия?
Кто такие монтеры пути и почему они так важны для предприятия?

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.