Дмитрий Миляев: Отмечать День семей защитников Отечества в Тульской области станет традицией

Фото Дмитрия Дзюбина.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил, что День семей защитников Отечества — 7 февраля — в Тульской области станет традиционной датой, объединяющей семьи и подчёркивающей их ключевую роль в судьбе страны.

Торжественное событие прошло сегодня, 6 февраля, накануне праздника, по инициативе самих семей участников специальной военной операции (СВО). Губернатор подчеркнул символичность выбранной даты, отметив, что она совпадает с днём почитания иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Эта традиция связана с надеждой и верой в благополучное возвращение родных.

«Уважаемые родные, близкие, семьи наших героев, дорогие друзья! Сегодня мы впервые отмечаем День семей защитников Отечества. Праздник учреждён по инициативе наших жителей и служит знаковым событием, подчёркивающим ваше великое значение для укрепления веры и духа наших солдат», — обратился к собравшимся Дмитрий Миляев.

Он выразил глубокую признательность семьям, называя их главной опорой и вдохновением для наших защитников. Многие из присутствовавших рассказали, как поддерживают друг друга, занимаются добровольческой деятельностью и участвуют в патриотических акциях.

«Мы благодарны вам за ваш неутомимый труд, несгибаемую силу духа и стойкость. Вы вносите огромный вклад в сохранение семейных ценностей, единства нашего народа и силы нашей страны. Без вашей поддержки бойцы не смогли бы преодолевать трудности и двигаться вперёд», — продолжил губернатор.

Присутствовало около 750 человек, среди которых семьи участников СВО, активисты и волонтёры. Программа включала поздравления, выступления творческих коллективов и интересные мастер-классы.

Завершая выступление, Дмитрий Миляев подтвердил намерение сделать этот праздник ежегодным и подчеркнуть, что забота о семьях защитников — важнейшая обязанность власти.

«Помните, вы не одни, мы рядом. Ваше спокойствие и уверенность — залог успеха наших ребят на фронте. Вместе мы сильнее!» — заключил глава региона.