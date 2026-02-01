Опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на февраль. Туляки смогут выбрать для себя самые интересные мероприятия по четырем направлениям: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты». Все они бесплатны для посетителей и будут проходить в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также в Баташевском саду.
Посетителей ждут:
- детские программы по субботам и воскресеньям в Центре детского творчества и развития,
- «Музыкальная гостиная» по воскресеньям,
- забеги «5 вёрст Тула»,
- выставка истории моды с яснополянскими комодными куклами в комнате истории,
- обзорные экскурсии и лекции о докторе Белоусове,
- большая анимационная программа,
- Широкая Масленица,
- трейл «Я — Патриот».
Подробнее — в афише: