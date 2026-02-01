  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Масленица и трейл «Я — Патриот»: опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на февраль - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Масленица и трейл «Я — Патриот»: опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на февраль

Какие мероприятия подготовили для туляков?

Масленица и трейл «Я — Патриот»: опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на февраль
Фото Алексея Пирязева.

Опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на февраль. Туляки смогут выбрать для себя самые интересные мероприятия по четырем направлениям: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты». Все они бесплатны для посетителей и будут проходить в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также в Баташевском саду.

Посетителей ждут:

  • детские программы по субботам и воскресеньям в Центре детского творчества и развития,
  • «Музыкальная гостиная» по воскресеньям,
  • забеги «5 вёрст Тула»,
  • выставка истории моды с яснополянскими комодными куклами в комнате истории,
  • обзорные экскурсии и лекции о докторе Белоусове,
  • большая анимационная программа,
  • Широкая Масленица, 
  • трейл «Я — Патриот». 

Подробнее — в афише:

photo_2026-02-01_14-44-20.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
проект Зима по-тульски
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 61 991 1
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Жизнь Тулы и области
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
сегодня, в 09:25, 29 616 -16
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 08:00, 24 609 -9
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
Жизнь Тулы и области
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
сегодня, в 07:00, 23 1425 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптики спрогнозировали теплый финал февраля
Синоптики спрогнозировали теплый финал февраля
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.