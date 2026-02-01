Фото Алексея Пирязева.

Опубликована афиша проекта «Зима по-тульски» на февраль. Туляки смогут выбрать для себя самые интересные мероприятия по четырем направлениям: «Спорт», «Культура», «Детство» и «Спецпроекты». Все они бесплатны для посетителей и будут проходить в Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, а также в Баташевском саду.

Посетителей ждут:

детские программы по субботам и воскресеньям в Центре детского творчества и развития,

«Музыкальная гостиная» по воскресеньям,

забеги «5 вёрст Тула»,

выставка истории моды с яснополянскими комодными куклами в комнате истории,

обзорные экскурсии и лекции о докторе Белоусове,

большая анимационная программа,

Широкая Масленица,

трейл «Я — Патриот».

Подробнее — в афише: