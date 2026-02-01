Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года

Фото Алексея Пирязева.

Канал о региональной политике «16 негритят» @Gubery подвел итоги года и представил топ каналов глав регионов по итогам 2025 года.

При составлении списка каналы глав регионов оценивали по нескольким ключевым параметрам: актуальность и регулярность публикаций, полезность контента для жителей и представителей СМИ, а также его способность полноценно отражать работу региональной власти.

«Хотим отметить, что за последнее время каналы почти всех глав регионов стали более качественными и по содержанию, и по языку, — отметили авторы рейтинга. — Исходя из этого, представляем субъективный выбор 16 телеграм-каналов губернаторов, которые, на наш взгляд, стали образцовыми в 2025 году».

Канал тульского губернатора Дмитрия Миляева также вошел в топ. Сейчас в нем более 65 тысяч подписчиков.

Дмитрий Артюхов, ЯНАО

Артем Здунов, Мордовия

Михаил Евраев, Ярославская область

Олег Кожемяко, Приморский край

Мурат Кумпилов, Адыгея

Дмитрий Миляев, Тульская область

Айсен Николаев, Саха (Якутия)

Михаил Развожаев, Севастополь

Владимир Сальдо, Херсонская область

Сергей Собянин, Москва

Евгений Солнцев, Оренбургская область

Владимир Солодов, Камчатский край

Георгий Филимонов, Вологодская область

Александр Хинштейн, Курская область

Виталий Хоценко, Омская область

Вадим Шумков, Курганская область

Ранее этот же канал поместил Дмитрия Миляева в топ ярких глав регионов как «Воспитателя года» за его канал «МИЛЯЕВ — детям».