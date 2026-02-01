Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года

Канал о региональной политике «16 негритят» @Gubery подвел итоги года и представил топ каналов глав регионов по итогам 2025 года.
При составлении списка каналы глав регионов оценивали по нескольким ключевым параметрам: актуальность и регулярность публикаций, полезность контента для жителей и представителей СМИ, а также его способность полноценно отражать работу региональной власти.
«Хотим отметить, что за последнее время каналы почти всех глав регионов стали более качественными и по содержанию, и по языку, — отметили авторы рейтинга. — Исходя из этого, представляем субъективный выбор 16 телеграм-каналов губернаторов, которые, на наш взгляд, стали образцовыми в 2025 году».
Канал тульского губернатора Дмитрия Миляева также вошел в топ. Сейчас в нем более 65 тысяч подписчиков.
- Дмитрий Артюхов, ЯНАО
- Артем Здунов, Мордовия
- Михаил Евраев, Ярославская область
- Олег Кожемяко, Приморский край
- Мурат Кумпилов, Адыгея
- Дмитрий Миляев, Тульская область
- Айсен Николаев, Саха (Якутия)
- Михаил Развожаев, Севастополь
- Владимир Сальдо, Херсонская область
- Сергей Собянин, Москва
- Евгений Солнцев, Оренбургская область
- Владимир Солодов, Камчатский край
- Георгий Филимонов, Вологодская область
- Александр Хинштейн, Курская область
- Виталий Хоценко, Омская область
- Вадим Шумков, Курганская область
Ранее этот же канал поместил Дмитрия Миляева в топ ярких глав регионов как «Воспитателя года» за его канал «МИЛЯЕВ — детям».