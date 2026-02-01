  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года

Авторы канала о региональной политике «16 негритят» выбрали фаворитов.

Фото Алексея Пирязева.

Канал о региональной политике «16 негритят» @Gubery подвел итоги года и представил топ каналов глав регионов по итогам 2025 года. 

При составлении списка каналы глав регионов оценивали по нескольким ключевым параметрам: актуальность и регулярность публикаций, полезность контента для жителей и представителей СМИ, а также его способность полноценно отражать работу региональной власти.

«Хотим отметить, что за последнее время каналы почти всех глав регионов стали более качественными и по содержанию, и по языку, — отметили авторы рейтинга. — Исходя из этого, представляем субъективный выбор 16 телеграм-каналов губернаторов, которые, на наш взгляд, стали образцовыми в 2025 году».

Канал тульского губернатора Дмитрия Миляева также вошел в топ. Сейчас в нем более 65 тысяч подписчиков.

  • Дмитрий Артюхов, ЯНАО
  • Артем Здунов, Мордовия
  • Михаил Евраев, Ярославская область 
  • Олег Кожемяко, Приморский край
  • Мурат Кумпилов, Адыгея
  • Дмитрий Миляев, Тульская область
  • Айсен Николаев, Саха (Якутия)
  • Михаил Развожаев, Севастополь 
  • Владимир Сальдо, Херсонская область
  • Сергей Собянин, Москва
  • Евгений Солнцев, Оренбургская область
  • Владимир Солодов, Камчатский край
  • Георгий Филимонов, Вологодская область 
  • Александр Хинштейн, Курская область
  • Виталий Хоценко, Омская область
  • Вадим Шумков, Курганская область

Ранее этот же канал поместил Дмитрия Миляева в топ ярких глав регионов как «Воспитателя года» за его канал «МИЛЯЕВ — детям».  

сегодня, в 08:00 −9
