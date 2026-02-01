  1. Моя Слобода
Синоптики спрогнозировали теплый финал февраля

Температура воздуха на 2–3 градуса окажется выше нормы.

Фото Алексея Пирязева.
Фото Алексея Пирязева.

На европейской территории России в финале календарной зимы погода теплее обычного ожидается только на севере региона. Такой прогноз дали синоптики погодного центра «Фобос». В средней полосе температурный режим будет в рамках климата, а на юге — на 1–2 градуса ниже нормы.

На большей части азиатской территории страны окажется холоднее, чем обычно. 

В Центральной России самая значительная холодная аномалия ожидается в первую декаду месяца. Температура воздуха в среднем будет почти на 4 градуса ниже нормы. В финале февраля показания термометров на 2–3 градуса превысят уровень многолетних значений.

Фотограф:
сегодня, в 09:20 +1
