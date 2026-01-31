Тульские энергетики перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Энергетики филиала «Тулэнерго» (входит в «Россети Центр и Приволжье») перешли на усиленный режим работы в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями.

К ликвидации возможных аварий готовы 54 бригады специалистов. В их распоряжении есть резервные генераторы, которые могут быть использованы для обеспечения электричеством больниц, школ и других важных объектов.

В компании создан оперативный штаб, который следит за погодой и поддерживает связь с МЧС и местными властями.

Жителей просят быть осторожными и не приближаться к оборванным проводам. При обнаружении повреждений электросетей необходимо срочно сообщить об этом в энергокомпанию или позвонить в МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения можно на официальном сайте компании, через мобильное приложение «Есть свет!» или по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии 8(800)220-0-220 (короткий номер – 220).