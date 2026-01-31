В Тульской области пропал 62-летний Олег Анисимов

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят жителей региона помочь найти 62-летнего жителя Алексина Олега Анисимова, о судьбе которого ничего не известно с 28 января.

Мужчина может быть дезориентирован и нуждается в помощи врачей. Он ушел из дома в микрорайоне Бор и не вернулся. Приметы: рост 176 см, худощавый, седые волосы, глаза серо-зелёные. Одежда: куртка цвета хаки, штаны чёрные/хаки, чёрные ботинки, чёрная шапка.